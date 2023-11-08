أجواء مكة وجازان وعسير.. إنذارات حمراء تتبعها تحذيرات من "المدني"

تفاعل الدفاع المدني مع الإنذارات الحمراء التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات الماضية.
ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاءٌ من منطقة مكة المكرّمة وأجزاء من منطقتَي جازان وعسير.
وكان قد نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدّسة، ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدامٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.
ونبّه المركز اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.