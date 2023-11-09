ديوان المظالم: انخفاض مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية بنسبة 41%

وأوضح تقرير مؤشر العقود الإدارية بديوان المظالم خلال الربعين الأول والثاني من العام 2023م، أنه تم خفض متوسط الفصل في الدعاوى من 112 يومًا في النصف الثاني من 2022م إلى 66 يومًا في النصف الأول من 2023م، مع انخفاض بنسبة 10% في عدد منازعات العقود الإدارية المقيدة في المحاكم الإدارية بين المدتين.