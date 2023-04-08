جدة ليست ببعيدة.. رقعة السحب الماطرة تتسع وتشمل مكة والمشاعر المقدّسة

يُشير آخر التوقعات الجوية، إلى استمرار تأثر القطاع الغربي والجنوبي الغربي بأحوال جوية غير مستقرة اليوم السبت؛ حيث تتسع رقعة ومساحة تأثير السحب الرُكامية الرعدية لتشمل أجزاءً من مكة المكرّمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى أجزاءٍ من الطائف وعسير والباحة وجازان.
ويُتوقع أن تتأثر عموم هذه المناطق بنشاطٍ للسحب الرُكامية الرعدية الماطرة، فيما لن تكون مدينة جدة بعيدة عن تأثيرات الحالة الماطرة، إذ يتوقع أن تشهد هي الأخرى زخات من الأمطار بين الحين والآخر، اليوم السبت، وفق موقع "طقس العرب".
ويراقب المختصون، احتمالية تشكل كميات من السحب الرعدية الماطرة جنوب غرب منطقة الرياض إدارياً، تترافق بنشاطٍ للرياح الهابطة.