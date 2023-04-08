جدة ليست ببعيدة.. رقعة السحب الماطرة تتسع وتشمل مكة والمشاعر المقدّسة

ويُتوقع أن تتأثر عموم هذه المناطق بنشاطٍ للسحب الرُكامية الرعدية الماطرة، فيما لن تكون مدينة جدة بعيدة عن تأثيرات الحالة الماطرة، إذ يتوقع أن تشهد هي الأخرى زخات من الأمطار بين الحين والآخر، اليوم السبت، وفق موقع "طقس العرب".