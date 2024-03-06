علامة HONOR تعلن عن إطلاقها الإقليمي الأول لهاتفها الرائد في المملكة العربية السعودية خلال ملتقى LEAP 2024

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن إطلاقها الإقليمي الأول لهاتفها الرائد Magic6 Pro في الرياض. بهذه المناسبة ألقى السيد راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device Co., Ltd.، خطاباً على المسرح الرئيسي لواحدة من أهم الأحداث التقنية في العالم لتقديم الهاتف الذكي مع عرض تجارب تضع متطلبات الانسان في المقام الأول ومدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي. كما سلط الضوء على ثقة HONOR في الآفاق المستقبلية لسوق المملكة العربية السعودية والتزامها بالتنمية المحلية عالية الجودة.
في هذا السياق، تحدث السيد راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device Co., Ltd. قائلاً "نحن في HONOR نفتخر بمشاركة رؤيتنا لمستقبل الذكاء الاصطناعي على الأجهزة الذكية خلال ملتقى LEAP والكشف عن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء تجربة مستخدم مخصصة وسهلة تضعنا على الطريق نحو عالم ذكي جديد يخدم الجميع." كما أضاف "متابعة لموضوع LEAP 2024 وهو "نحو عوالم جديدة"، نرغب في إلقاء الضوء على الحدود التالية للذكاء الاصطناعي الذكي على مستوى النظام الأساسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي القائم على النوايا والذي يركز على الإنسان والتعاون عبر أنظمة التشغيل.
توسعت علامة HONOR بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، حيث حققت إنجازات رئيسية من خلال تقديم منتجات مبتكرة وخدمات محسنة، خاصة خلال العام الماضي. في نوفمبر 2023، افتتحت HONOR أول متجر تجارب لها في الشرق الأوسط؛ وفي يناير 2024، ومن خلال إنشاء المستودع الوطني السعودي، أكدت العلامة على تفانيها من أجل تحسين الخدمات اللوجستية وتوفير المنتجات للمستخدمين بشكا أكثر كفاءة؛ وبعد ذلك، في فبراير، أطلقت HONOR متجرها الرسمي عبر الإنترنت، ووعدت بتقديم منتجات عالية الجودة بشكل أكثر ملاءمة؛ هذا الشهر، ستكشف HONOR عن مركز الخدمة الحصرية HONOR في جدة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والمصمم لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين في المملكة. وأشار جو في كلمته الرئيسية: "تعكس هذه الإنجازات التزامنا القوي بتقديم أفضل منتجاتنا وخدماتنا للمستهلكين في المملكة العربية السعودية".
أطلقت علامة HONOR مؤخرًا أحدث نظام تشغيل لها وهو MagicOS 8.0، على HONOR Magic6 Pro، وهو أحدث هاتف ذكي رائد مزود بالذكاء الاصطناعي المُدمج بشكل كامل على مستوى النظام الأساسي وأول واجهة مستخدم قائمة على ما يقصده المستخدم (IUI) في الصناعة يتم إطلاقه للمستهلكين في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. تشمل الميزات البارزة خاصية Magic Portal، وهي ميزة توصية اختصارات قائمة على المقاصد تتيح للمستخدمين التبديل بسلاسة والوصول إلى الخدمات بين التطبيقات والأجهزة بضغطة واحدة، وMagicLM، نموذج اللغة الضخم الخاص بشركة HONOR والموجود على الجهاز والذي يضم سبعة مليارات معلمة، ويعمل ضمن نظام التشغيل MagicOS من أجل تعلم نية المستخدم بشكل أفضل على مستوى النظام الأساسي وتحسين تجربة المستخدم. ويتوافق أحدث نظام لها مع HONOR Notes وParallel Spaces، بالإضافة إلى 100 تطبيق رئيسي على مستوى العالم.
كما يستفيد نظام كاميرا Falcon المحدث في HONOR Magic6 Pro من الذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدمين من التقاط الحركات السريعة بتفاصيل معقدة. بفضل خوارزمية التقاط الذكاء الاصطناعي المحسنة، تتنبأ كاميرا HONOR AI Motion Sensing Capture باللحظات الحاسمة وتلتقطها بدقة فائقة الوضوح دون عناء.
ترقية جميع سيناريوهات الذكاء الاصطناعي القائمة على التفاعل بين المستخدم والجهاز الذكي
من المتوقع أن يكون عام 2024 مليء بالعديد من الطفرات الثورية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستستفيد منها العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بطرق جديدة ومبتكرة. قادت HONOR هذه الموجة من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي إلى MagicOS وتقديم أول واجهة مستخدم قائمة على النوايا (IUI) على مستوى النظام الأساسي في المجال، والتي تتضمن نواة جديدة لإنشاء واجهة مستخدم جديدة. بالتعاون مع قادة الصناعة على المستوى العالمي، أنشأت HONOR نظاماً بيئياً مترابطاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لربط الأجهزة من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة عبر الأجهزة والتطبيقات والأنظمة البيئية المختلفة.
يتم تشغيل هاتف HONOR Magic6 Pro بواسطة منصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة، مما يوفر تحسنًا بنسبة 30% في أداء وحدة المعالجة المركزية وزيادة أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 25% للأجهزة الجديدة. بفضل محرك Qualcomm® AI، يتم دعم ميزات الذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro بسلاسة واستقرار استثنائيين، مما يحقق تحسنًا ملحوظًا بنسبة 98% مقارنة بالطرز السابقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة تجارب ألعاب استثنائية بكفاءة بطارية رائعة ومليئة بالتطورات التي تعيد تعريف الأداء القوي.
وإدراكًا للأهمية المتزايدة لعمر البطارية بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزتهم للاستخدام لفترة طويلة، تبرز HONOR كأول علامة تجارية تطبق ابتكارات البطاريات الناشئة من قطاعات أخرى على الهواتف الذكية. مستوحاة من صناعة السيارات الكهربائية الثورية (EV)، تقدم HONOR بطارية HONOR من الجيل الثاني الجديدة كليًا المصنوعة من السيليكون والكربون مع HONOR E1، وهي مجموعة شرائح تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة، إلى HONOR Magic6 Pro. تُظهر بطارية 5600 مللي أمبير أداءً استثنائيًا في درجات الحرارة المنخفضة، ويمكن للمستخدمين تشغيل فيديو YouTube لمدة 81 دقيقة عند -20 درجة مئوية مع بقاء مستوى البطارية 10% فقط. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تقنية الشحن السلكي السريع من HONOR بقدرة 80 واط والشحن السريع اللاسلكي من HONOR6 بقدرة 66 واط، يمكن للمستخدمين شحن هاتف HONOR Magic6 Pro بنسبة 100% في 40 دقيقة فقط، مما يتيح للمستخدمين الأكثر انشغالًا شحن أجهزتهم بسرعة أثناء التنقل.
بفضل التميز في تقنية البطارية المتقدمة لجهاز HONOR Magic6 Pro، حصل الجهاز على المركز الأول في تصنيفات البطاريات العالمي DXOMARK بأعلى درجة 157. أيضًا، مع أول خمس علامات DXOMARK مُنحت في عام 2024، بقدم هاتف HONOR Magic6 Pro أداء متميز على مستوى الكاميرا، قدرات الصوت، شاشة العرض، البطارية والصور السيلفي.
تتميز شاشة هاتف HONOR Magic6 Pro بزجاج يعد هو الأكثر مقاومة للسقوط في الصناعة حتى الآن، ويتفوق بشكل كبير بفضل تحسينات في مقاومة الشاشة عند السقوط. تم اعتماده ومنحه شهادة القدرة الشاملة على مقاومة الزجاج عند السقوط من فئة الخمس نجوم من SGS في سيناريوهات متعددة، حيث تم تصنيع الشاشة من مواد متقدمة مع تحسين بنسبة 50% في كثافة الكريستال، مما يعزز قدراتها على امتصاص الصدمات بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بالزجاج العادي.
القيمة النموذجية. القيمة المقدرة للبطارية غير القابلة للإزالة هي 5600mAh.
تأتي البيانات من مختبرات HONOR.
قد تختلف قوة الشحن الفعلية بذكاء باختلاف السيناريوهات. يرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.
تأتي البيانات من مختبرات HONOR.
سيتوفر هاتف HONOR Magic 6 Pro باللونين الأسود والأخضر للطلب المسبق في سوق المملكة العربية السعودية بداية من 21 مارس 2024، ويمكن شراؤه من خلال مكتبة جرير، eXtra، STC، HiHonor ومتاجر البيع الأخرى. سيتوفر HONOR Magic6 Pro للشراء بشكل رسمي بسعر يبدأ من 3999 ريال بداية من 28 مارس، 2024.