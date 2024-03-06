علامة HONOR تعلن عن إطلاقها الإقليمي الأول لهاتفها الرائد في المملكة العربية السعودية خلال ملتقى LEAP 2024

توسعت علامة HONOR بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، حيث حققت إنجازات رئيسية من خلال تقديم منتجات مبتكرة وخدمات محسنة، خاصة خلال العام الماضي. في نوفمبر 2023، افتتحت HONOR أول متجر تجارب لها في الشرق الأوسط؛ وفي يناير 2024، ومن خلال إنشاء المستودع الوطني السعودي، أكدت العلامة على تفانيها من أجل تحسين الخدمات اللوجستية وتوفير المنتجات للمستخدمين بشكا أكثر كفاءة؛ وبعد ذلك، في فبراير، أطلقت HONOR متجرها الرسمي عبر الإنترنت، ووعدت بتقديم منتجات عالية الجودة بشكل أكثر ملاءمة؛ هذا الشهر، ستكشف HONOR عن مركز الخدمة الحصرية HONOR في جدة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والمصمم لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين في المملكة. وأشار جو في كلمته الرئيسية: "تعكس هذه الإنجازات التزامنا القوي بتقديم أفضل منتجاتنا وخدماتنا للمستهلكين في المملكة العربية السعودية".