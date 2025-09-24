فيصل بن سلمان: مكتبة الملك فهد تتجه نحو "مكتبات المستقبل" وتحافظ على كنوزها الثقافية

وتهدف المذكرة إلى تمكين المكتبة من الاستفادة من قدرات "سدايا" في تحليلات البيانات والدراسات، والمشاركة في المنصات والبرامج الوطنية، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة في الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج تدريبية في إدارة البيانات وحمايتها، والتعاون في تنظيم الفعاليات والمعسكرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.