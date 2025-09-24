فيصل بن سلمان: مكتبة الملك فهد تتجه نحو "مكتبات المستقبل" وتحافظ على كنوزها الثقافية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، أن المكتبة تمضي بخطى ثابتة نحو مواكبة مستقبل التقنية والتحول الرقمي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المخطوطات والنوادر والمقتنيات الفريدة التي تُعد ثروة ثقافية ومعرفية للمملكة.
وأشار سموه إلى أن هذا التوازن سيسهم في إتاحة كنوز المكتبة للمستفيدين داخل المملكة وخارجها، والوصول بها إلى نموذج "مكتبات المستقبل" وفق أعلى المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، حيث اطّلع على أبرز مبادراتها وإنجازاتها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، والخطوات النوعية التي تحققت في تسريع التحول الرقمي نحو مجتمع المعرفة.
وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية و"سدايا"، لتعزيز التعاون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. وقد وقّع المذكرة من جانب المكتبة الرئيس التنفيذي الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، ومن جانب "سدايا" الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور سطام بن مبارك السبيعي.
وتهدف المذكرة إلى تمكين المكتبة من الاستفادة من قدرات "سدايا" في تحليلات البيانات والدراسات، والمشاركة في المنصات والبرامج الوطنية، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة في الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج تدريبية في إدارة البيانات وحمايتها، والتعاون في تنظيم الفعاليات والمعسكرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
من جهته، أوضح معالي رئيس "سدايا"، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص "سدايا" على توظيف التقنيات الحديثة لخدمة القطاعات الحيوية، مؤكداً أن هذا التعاون سيدعم مكانة مكتبة الملك فهد الوطنية كمركز رائد في نشر المعرفة وحفظ التراث.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أقرّها مجلس أمناء المكتبة، والتي تركز على تعزيز بنيتها التقنية، وتسريع التحول الرقمي في إدارتها وخدماتها، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة المملكة الريادية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.