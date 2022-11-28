مخطط مطار الملك سلمان.. ما الشهادة التي يسعى للحصول عليها؟

يضع صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته الخمسية (2021 – 2025) هدف تعزيز دور السعودية في قطاع النقل؛ لتصبح مركزًا لوجستيًّا محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وهو ما يتماشى مع ما أعلنه اليوم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، من إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي.