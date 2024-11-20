24,487 طفلًا وطفلة بتعليم جازان يحتفون بـ"اليوم العالمي للطفل"

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية احتفت بهذه المناسبة، مستهدفة 24,487 طفلًا وطفلة عبر تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي شملت "سفراء الاحترام"، و"هيا نقرأ"، وورشة "درع الأمان"، ومسرحية "أبطال الأمان"، و"يوم الطفل"، و"أصوات متحدة"، و"مهرجان الابتكار والمخترع الصغير"، و"شجرة العائلة"، و"أين سنذهب"، بالإضافة إلى نشرات تثقيفية، و"ماراثون صحة الصغير"، وورشة "التوازن"، و"نادي الحوار"، و"مجلس قادة المستقبل".