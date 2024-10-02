وزير المالية: السعودية اختلفت تمامًا عما كانت عليه قبل 7 سنوات

قال وزير المالية محمد الجدعان إن مَن يزور السعودية اليوم، ويقارنها بما كانت عليه قبل 7 سنوات فقط، سيجد أنها دولة مختلفة تمامًا.
جاء ذلك ضمن رده عن "الوصفة السعودية السرية لتمكين القطاع الخاص".
وتفصيلاً، أجاب الوزير الجدعان بخصوص ذلك بقوله: "لتحقيق نمو مستدام تحتاج إلى خطط طويلة الأجل، تكون واضحة ومعلنة مع مواقف سياسية مستقرة وقابلة للتنبؤ".
وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يحب التغييرات الكبيرة أو المخاطر السياسية العالية.
وأضاف "الجدعان": "الاستثمار العام يحفز القطاع الخاص، والشراكات بين القطاعَين العام والخاص، خاصة في مشاريع البنية التحتية حيث يزداد الطلب عليها بشكل كبير".
ولفت إلى أن هناك قيودًا على التمويل الحكومي؛ وبالتالي يمكن تحفيز الكثير من الأموال الخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأردف الوزير الجدعان: "ما حدث في السعودية هو التواصل الواضح لرؤية السعودية 2030 من خلال قيادة طموحة ملتزمة بهذا المخطط طويل الأمد؛ ما حشد المجتمع حول هذه الرؤية".
واختتم وزير المالية: "إذا زرت السعودية اليوم، وقارنتها بما كانت عليه قبل 7 سنوات فقط، ستجد أنها دولة مختلفة تمامًا".