بدءًا من اليوم.. منصة إيجار تُنهي حرب عدادَيْ الماء والكهرباء المشترَكَيْن

جاءت عقود الإيجار الموثقة عبر منصة إيجار، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين على العقود السكنية الجديدة؛ لتضع حدًّا للعديد من المشاكل التي كان يعانيها الطرفان (المستأجر ومالك العقار المؤجر) بشكل ملزم، وذلك ضمن بنود العقد، منها الحرب التي استمرت على مدار زمن حول فاتورتَي الكهرباء والماء المشتركتَين بين الوحدات.
وأكدت المنصة أنه في حال كان عداد الغاز أو الماء أو الكهرباء في الوحدة السكنية مشتركًا يتم تحديد مبلغ متفق عليه بين المؤجر والمستأجر، يُدفع بشكل دوري.
وأكدت منصة إيجار أن أي تعديل على العقد سيُفقده صفة السند التنفيذي.
يُشار إلى أنه من اليوم الاثنين يبدأ سريان قرار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت الهيئة العامة للعقار بدأها حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداء من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). مضيفة بأن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت هيئة العقار بأنها ستبدأ غدًا في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة؛ إذ ستُسوَّى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية دون الحاجة إلى إصدار سند القبض تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار. مبينة أن ذلك يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري؛ ما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكدت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر العقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال خمسة أيام عمل.
يُذكر أن "إيجار" بيّنت ميزات الدفع الرقمي، وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر؛ إذ يمكن الدفع جزئيًّا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
وقبل أيام أعلنت "إيجار" أن سداد الدفعات الإيجارية أصبح متاحًا عبر Apple Pay، موضحة أنه أيضًا يمكن الدفع عن طريق خاصيتَي "سداد" و"مدى" بخطوات سهلة ومُيسَّرة.