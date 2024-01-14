بدءًا من اليوم.. منصة إيجار تُنهي حرب عدادَيْ الماء والكهرباء المشترَكَيْن

يُذكر أن "إيجار" بيّنت ميزات الدفع الرقمي، وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر؛ إذ يمكن الدفع جزئيًّا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.