أمير جازان يطّلع على الحالة المطرية والموسمية والسيول التي شهدتها المنطقة

ونوّه أمير المنطقة بجهود مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول، وما تحقق من تجاوز لها بفضل الله ثم بتضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة، مشددًا على ضرورة متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف دوريات السلامة والدوريات الأمنية والمرور وتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين في عبور الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول؛ حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم.