شاهد.. خبراء "الفاو" في زيارة ثانية لثروة "النموذجي الأول" من الماشية

وتأتى هذه الزيارة التي تُعد الثانية من نوعها خلال هذا العام؛ للتأكيد على الاهتمام بمجال الثروة الحيوانية في المملكة؛ حيث تَفَقد الخبراء أساليب التربية الحديثة المعمول بها داخل المزرعة وطرقها التي تعتمد على التغذية الكاملة والمتابعة الصحية الجيدة وسرعة الدورة الإنتاجية.