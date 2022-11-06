شاهد.. خبراء "الفاو" في زيارة ثانية لثروة "النموذجي الأول" من الماشية

زار خبراء من منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، ممثلين في المستشار خالد الداود والدكتور جارد، مزرعة "المراح" النموذجي الأول في المملكة للمربي أيمن الحربي المختص في "التربية النموذجية بمنطقة مكة".
وتأتى هذه الزيارة التي تُعد الثانية من نوعها خلال هذا العام؛ للتأكيد على الاهتمام بمجال الثروة الحيوانية في المملكة؛ حيث تَفَقد الخبراء أساليب التربية الحديثة المعمول بها داخل المزرعة وطرقها التي تعتمد على التغذية الكاملة والمتابعة الصحية الجيدة وسرعة الدورة الإنتاجية.
وأشاد مندوبو "الفاو" بما رأوه من أساليب في التربية وطرقها، وتطرقوا إلى أهمية الجمعيات التعاونية وطرق العمل بها وسبل نجاحها، وحاجة قطاع الثروة الحيوانية لها.
يُذكر أن المربي أيمن الحربي يُعتبر أول مربٍّ سعودي يعمل على أساليب التربية الحديثة للأغنام، والمتمثلة في الخطة الوطنية لتطوير قطاع الماشية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.