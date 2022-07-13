مرسيدس EQE تظهر في معارض الجفالي منتصف الشهر الحالي

ورحب رئيس قسم التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي بكافة الراغبين في التعرف على هذه التحفة الفنية والتقنية الجديدة من سيارات مرسيدس – بنز، مؤكدا بأن فريق العمل سوف يكون سعيدا باستقبال العملاء والمهتمين والإجابة على كافة استفساراتهم، وتابع قائلا : " نستقبل اليوم سيارة EQE الصديقة للبيئة والتي تعطي صورة جديدة عن مدى التقدم التقني التي تتمتع به سيارات مرسيدس – بنز والتي يجعلها دائما في المقدمة، كما ان احتفالنا في شركة الجفالي للسيارات بهذه السيارة يأتي تماشيا مع نهج الشركة المساندة لرؤية المملكة 2030 والتي تدعم التوجه إلى التقليل من انبعاثات الكربون ودعم التوسع في الاعتماد على السيارات الكهربائية بالكامل او الهجين "