المملكة تواصل رئاستها للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية

صوّتت اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، على استمرار المملكة رئيسًا للجنة، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وناقش الاجتماع البنود المقدمة من المملكة والمتمثلة في خارطة طريق البحث والتطوير والابتكار للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، وسيناريوهات تغير المناخ للقرن الحادي والعشرين على شبه الجزيرة العربية، واعتماد وتفعيل توصيات ورشة العمل الدولية التي نظمت بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 إلى 19 يناير الماضي.
وتناول موضوعات: أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ، والتدريب وبناء القدرات، والمنتدى العربي للتوقعات المناخية، والاستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وشعار اليوم العربي للأرصاد الجوية 2023م.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تطوير عمل مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، ومحور أعمال الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، ومبادرة الإنذار المبكر للجميع في الدول العربية، والتنسيق العربي في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى موعد ومكان عقد الدورة الرابعة للمجلس، واجتماعات مكتبه التنفيذي واللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية ولجانها الفنية والأعمال المستجدة.
ومن المقرر غدًا الاثنين، انعقاد الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ، استعدادًا للاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.