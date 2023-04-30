المملكة تواصل رئاستها للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تطوير عمل مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، ومحور أعمال الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، ومبادرة الإنذار المبكر للجميع في الدول العربية، والتنسيق العربي في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى موعد ومكان عقد الدورة الرابعة للمجلس، واجتماعات مكتبه التنفيذي واللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية ولجانها الفنية والأعمال المستجدة.