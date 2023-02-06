ما بعد الكارثة.. مشاهد مؤلمة تفطر القلوب من زلزال تركيا وسوريا

الزلزال الذي ضرب البلدين صباح اليوم بقوة 7.8 على مقياس ريختر تبعته هزة ارتدادية بقوة 7.6، وشعر به مَن في مصر، وقبرص، ولبنان، وبلغ في ضرره ما لم تبلغه زلازل العقود الأخيرة بعد أن أتى على قلاع ومبانٍ تاريخية وأثرية، وترك خلفه نحو 2600 قتيل، وآلاف الجرحى والمصابين في البلدَين المنكوبَين.