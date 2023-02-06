ما بعد الكارثة.. مشاهد مؤلمة تفطر القلوب من زلزال تركيا وسوريا

الساعة الـ4:17 دقيقة بالتوقيت التركي المحلي كان البعض يغط في نوم عميق، والبعض الآخر يستعد لصلاة فجر يوم جديد، ولكنه ليس كمثل أي يوم؛ فهو يوم الكارثة التي سيتذكرها مواطنو تركيا وسوريا، والمقيمون على أراضيهما، لوقت ليس بالقصير.
أطفال يبكون، وأُسر كاملة تحت الأنقاض، وعجائز لا حيلة لهن، ورجال يهرولون للمساعدة، وصرخات من هنا وهناك، والموت والدمار يحومان وسط جو شتوي قارس لا يرحم.. فتلك مشاهد ولقطات تنقلها وسائل الإعلام منذ الصباح الباكر.
الزلزال الذي ضرب البلدين صباح اليوم بقوة 7.8 على مقياس ريختر تبعته هزة ارتدادية بقوة 7.6، وشعر به مَن في مصر، وقبرص، ولبنان، وبلغ في ضرره ما لم تبلغه زلازل العقود الأخيرة بعد أن أتى على قلاع ومبانٍ تاريخية وأثرية، وترك خلفه نحو 2600 قتيل، وآلاف الجرحى والمصابين في البلدَين المنكوبَين.
مشاهد من الدمار، والأضرار، والآلام، والحسرة، والدموع، والركام.. رصدتها "سبق" بالصورة عبر جولة في وكالات الأنباء العالمية.