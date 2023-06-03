خبير موارد بشرية: إقرار الأحكام المنظمة يسد الفجوة بين أنظمة العمل

واختتم "الذيابي": وفي علم الموارد البشرية؛ هناك تصميم للوظيفة، وتحليل للوظيفة، ووصف للوظيفة، وتصنيف للوظيفة، وتقييم للوظيفة في جميع المنظمات، وإذا لوحظ هناك خلل في أحد هذه المتطلبات؛ يعاد تصميم الوظائف.. وهنا لم يذكر في المادة التاسعة من القرار، أي طلب من الجهات للرفع بالاحتياج وإعادة تصميم وتحليل الوظائف، وبعض المواد طلبت إعادة وصف الوظائف وأيضًا إعادة تقييم كم تستحق من قيمة (أجر) لهذه الوظائف".