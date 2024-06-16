معسكرات الخدمة العامة للكشافة بالمشاعر تغرس العمل التطوعي لدى الشباب

وأشار إلى أن الهدف التربوي الذي يمكن أن يكتسبه الكشاف من هذه الحركة والمعسكرات هو غرس الخصال الحميدة وصقل مواهبهم، وأن يكونوا قادرين على مواجهة أعباء الحياة وتحمل تبعاتها ومسؤوليتها، إضافة إلى غرس روح العمل التطوعي وحب العمل وخدمة الآخرين، وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تخدم مجتمعهم.