معسكرات الخدمة العامة للكشافة بالمشاعر تغرس العمل التطوعي لدى الشباب

تسهم معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعضاء الكشافة الكثير من المهارات التي تبني شخصياتهم وتصقل مواهبهم ويصبح لديهم القدرة على فهم الآخرين سواء في مجتمعهم أو في المجتمعات الأخرى في أي مكان بالعالم من خلال تقديمهم لبرامج الخدمة العامة التي تُقيمها الجمعية كل عام لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح قائد عام معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ناصر بن علي العنزي أن الجمعية تعمل ضمن منظومة الجهات الحكومية العاملة في الحج للتسهيل على الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الهدف التربوي الذي يمكن أن يكتسبه الكشاف من هذه الحركة والمعسكرات هو غرس الخصال الحميدة وصقل مواهبهم، وأن يكونوا قادرين على مواجهة أعباء الحياة وتحمل تبعاتها ومسؤوليتها، إضافة إلى غرس روح العمل التطوعي وحب العمل وخدمة الآخرين، وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تخدم مجتمعهم.
جدير بالذكر أن عدد المشاركين من الكشافة نحو 3980 كشافاً وجوالاً و220 فتاة كشفية يعملون في تقديم الخدمات الإرشادية للحجاج التائهين ومساعدة كبار السن والأطفال مساعدة المرضى المنومين، إضافة إلى مساندة العديد من الوزرات والجهات الحكومية والمراكز والجهات الخيرية.حيث تحتضن الجمعية 11 معسكراً للخدمات الميدانية.