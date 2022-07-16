ملك الأردن: نسعى للتكامل الإقليمي في الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه

وتابع: "ننطلق في هذه الجهود إيمانًا منّا بأن السبيل الوحيد للتقدم هو العمل بشكل تشاركي؛ حيث إننا في الأردن ما زلنا نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، نقدم لهم شتى الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية، كما نواجه المخاطر الأمنية المتجددة على حدودنا، في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة التي باتت خطرًا كبيرًا يداهم المنطقة بأكملها، وتلك مسؤوليات نتحمّلها بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي لا بد أن يواصل دوره في التصدّي لآثار أزمة اللجوء على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة".