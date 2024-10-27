"أمير الشرقية": "الحياد الصفري" هدف أساسي ولا بد من العمل المشترك لتطوير أنظمة الكهرباء والطاقة المتجددة

من جهته رفع جاسم البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية على رعايته المنتدى، وأشار إلى البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين بمدينة الرياض (ديسمبر2022م) الذي أكد تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، وما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة "السعودية الخضراء"، والمساهمات المحددة وطنيًّا لدول المجلس، وتعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي؛ حيث اتخذت دول التعاون خطواتٍ كبيرة في هذا المجال، وسعت لتحقيق العديد من الإجراءات والخطط للحفاظ على البيئة وتحقيق الحياد الكربوني.