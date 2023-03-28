بينها جولات سياحية لنصف ساعة.. "بوابة الدرعية" تطلق فعاليات رمضانية

وتشتمل الفعاليات على جولات سياحية مدتها 30 دقيقةً لاستكشاف حي الطريف التاريخي بصحبة المرشد السياحي، تنطلق الجولات باللغتين العربية والإنجليزية كل ساعة، وصمم هذا المسار بشكل خاص لشهر رمضان، حيث يمر بعدد من المعالم التاريخية التي لم تكن متاحة سابقًا للزاور بحي الطريف في فترة ما قبل الإفطار (من الساعة 4 وحتى الساعة 6) ويمكن الحجز عبر الموقع أو عند شراء تذكرة الدخول للدرعية.