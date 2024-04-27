مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري جراحة معقدة لعلاج جنف مضاعف بدرجة "120"

وكشف الدكتور معاذ أن المريض حاول العلاج في أكثر من مستشفى ومركز متخصص بمدينة جدة، ولكن دائماً ما كانت حالته تقابل بالرفض، نتيجة شدة الإنحراف بالعمود الفقري والتعقيدات الصحية المرافقة لذلك وخطورة إجراء العملية، مفيداً بأنه فور وصوله إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ، تم الإستماع إلى شكواه والإطلاع على تاريخه المرضي، وقد تبين أن أعراض الإنحراف بدأت في الظهور لديه وهو بعمر 8 سنوات وأخذت بالتطور والإعوجاج ، حتى تسببت بإحداث تشوه وتغير كامل في شكل الظهر، رافق ذلك صعوبة شديدة بالتنفس وفقد القدرة على ممارسة المهام اليومية بصورة طبيعية، وخاصة التحصيل العلمي.