هنقرستيشن تمكّن ذوي الإعاقة من طرح وظائف خاصة تتناسب مع مهاراتهم العملية

من منطلق حرص هنقرستيشن على تمكين الفرد والمجتمع بأطيافه كافة، وتحقيق مبدأ الشمولية وتماشيًا مع المبادئ الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، كما أنها أولوية قصوى ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.. ينعكس تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، وذلك برفع الإنتاجية وتعزيز الاستقلالية المالية لينتج عن ذلك مجتمع حيوي فعّال، لذا عملت الشركة على تسخير العقبات التي قد تكون حاجزاً بين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل بتوفير الوسائل التقنية المطلوبة كافة من قنوات تواصل متقدمة وتقنيات متوائمة مع احتياجاتهم، كما عملت على التحقق من مطابقة جميع مرافق المبنى وتحقيق معايير الوصول الشامل قدر الإمكان للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقة الحركية وغير الحركية.
وتعلن شركة هنقرستيشن المحدودة حصولها على شـهـادة برنامج مواءمة التابع لـوزارة الموارد البشـريـة والتنمية الاجتماعية، كما تتوقّع الشركة كثيراً من المهارات غير المستغلة التي يتطلبها سوق العمل ويمتلكها كثير من أبنائنا ذوي الإعاقة، والتي حالت بيئة العمل غير المناسبة بينهم.
كما تستعد الشركة لطرح عديد من الوظائف التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة على موقع التوظيف الخاص بالشركة وعلى صفحة الشركة في لنكدإن.