هنقرستيشن تمكّن ذوي الإعاقة من طرح وظائف خاصة تتناسب مع مهاراتهم العملية

من منطلق حرص هنقرستيشن على تمكين الفرد والمجتمع بأطيافه كافة، وتحقيق مبدأ الشمولية وتماشيًا مع المبادئ الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، كما أنها أولوية قصوى ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.. ينعكس تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، وذلك برفع الإنتاجية وتعزيز الاستقلالية المالية لينتج عن ذلك مجتمع حيوي فعّال، لذا عملت الشركة على تسخير العقبات التي قد تكون حاجزاً بين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل بتوفير الوسائل التقنية المطلوبة كافة من قنوات تواصل متقدمة وتقنيات متوائمة مع احتياجاتهم، كما عملت على التحقق من مطابقة جميع مرافق المبنى وتحقيق معايير الوصول الشامل قدر الإمكان للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقة الحركية وغير الحركية.