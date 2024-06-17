25 ألف عيدية وخيل أصيلة.. "تطوير بوابة الدرعية" تشارك الأهالى فرحتهم بالعيد

احتفلت هيئة تطوير بوابة الدرعية بعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ؛ وذلك من خلال تنظيم واستضافة العديد من العروض الفنية والثقافية المتنوعة، ومشاركة الأهالي والزوار فرحتهم بالعيد، والاستمتاع بأجواء من البهجة في مختلف المواقع التي شملت الحدائق والساحات وأحياء الدرعية، وكذلك حي الطريف التاريخي ومطل البجيري.
وتضمّنت الفعالياتُ التي انطلقت في أول أيام العيد وتستمرّ لمدة أربعة أيام، مجموعةً متعددة من البرامج الفنية والثقافية والعروض الحية في حي الطريف التاريخي، إضافة إلى عروض الفنون الشعبية كالعرضة، والسامري، وكذلك توزيع قرابة 25 ألف عيدية على الأهالي والزوار، والاستمتاع بتجربة مميزة من الأنشطة والعروض التفاعلية والموسيقى الحية.
كما أطلقت الهيئة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، خدمة إدارة تنظيم أضاحي العيد وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة، والإشراف على عملية التنظيم والتجهيز خلال مرحلة النسك، وكذلك تنظيم مواقف السيارات وخيم الانتظار، وتوزيع أكياس الذبائح على الراغبين في أداء شعيرة الأضحية.
واشتملت الفعاليات لهذا العام على عروض الخيل العربية الأصيلة، وزينة الحناء التقليدية العريقة، وتوزيع الهدايا على الأهالي والزوار، من بينها توزيع صناديق الحلوى على البيوت من خلال فعالية السيارات الكلاسيكية الجوّالة، والتي قُوبلت بتفاعل وترحيب من قبل السكان بمختلف أحياء الدرعية.
ويحظى مطل البجيري بحضور مؤثر في فعاليات عيد الأضحى لهذا العام، وإلى جانب العروض الموسيقية الحية باستخدام آلات العود والربابة والقانون، وأجنحة مخصصة لرسم الصور الشخصية للضيوف بأسلوب الكاريكاتير، بالإضافة إلى الرسم على وجوه الأطفال.
كما شارك الزوار إبداعاتهم بالرسم على الأكواب الفخارية، وكذلك محاكاة النقوش النجدية، لا سيما في ظلّ حرص الزوار من داخل وخارج المملكة على التقاط صور فورية لهم وتعليقها على جدارية "موازيك"، إضافة إلى "خطاط الدرعية" بأفكاره وإبداعاته الفريدة، التي جذبت الزوار من مختلف الفئات؛ لكتابة أسمائهم بخط مميز على قطع أوراق تذكارية.