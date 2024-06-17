25 ألف عيدية وخيل أصيلة.. "تطوير بوابة الدرعية" تشارك الأهالى فرحتهم بالعيد

وتضمّنت الفعالياتُ التي انطلقت في أول أيام العيد وتستمرّ لمدة أربعة أيام، مجموعةً متعددة من البرامج الفنية والثقافية والعروض الحية في حي الطريف التاريخي، إضافة إلى عروض الفنون الشعبية كالعرضة، والسامري، وكذلك توزيع قرابة 25 ألف عيدية على الأهالي والزوار، والاستمتاع بتجربة مميزة من الأنشطة والعروض التفاعلية والموسيقى الحية.