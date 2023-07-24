السعودية للشحن توسع نطاق خدماتها اللوجستية بتوقع اتفاقية للربط البري في القارة الأوروبية

من جانبه، قال فرِد وستديجك، الرئيس التنفيذي لـــــــ"جان دي ريجك للخدمات اللوجستية" أن هذا التوقيع يمثل فرصة سانحة لكلا الجانبين. ولا شك أنه بالجمع بين نقاط القوة لدى كل من الشركتين، سنفتح آفاقاً جديدة للنمو وخدمة عملائنا بشكل أفضل. ونتطلع إلى شراكة مثمرة تعود بالنفع والفائدة على الطرفين ، اليوم نوقع مع شريك موثوق يملك خبرة طويلة في مجال صناعة الشحن الجوي كما أن السعودية للشحن تنمو بشكل متسارع وتضع بصمتها في الأسواق العالمية بكفاءة عالية ، لقد ضمت بنود الاتفاقية على كل ما يخدم تطلعاتنا معا