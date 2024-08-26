هيئة الأدب تنظم لقاءً افتراضياً حول القيمة المضافة لمعارض الكتاب السعودية

يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تستمر هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنظيمها دوريا، بوصفها قناة اتصالية مفتوحة مع مجتمع الأدب والنشر والترجمة؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على مختلف الموضوعات المتعلقة بهذه القطاعات، واستجلاب الأفكار والرؤى التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها في المستقبل.