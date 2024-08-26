هيئة الأدب تنظم لقاءً افتراضياً حول القيمة المضافة لمعارض الكتاب السعودية

نظّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس، لقاءً افتراضياً بعنوان "معارض الكتاب السعودية بين القيمة المضافة والتأثير الثقافي المستدام"؛ لمناقشة التأثير الثقافي لمعارض الكتاب وأهميتها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى، حيث تعد معارض الكتاب من الأعمدة الأساسية في الثقافة بالسعودية.
وتناول اللقاء القيمة المضافة لمعارض الكتاب ودورها في نشر الثقافة وتسليط الضوء على التوازن بين الجوانب الاقتصادية، ودور الحكومات والمؤسسات الثقافية للوصول إلى الجمهور.
وناقش اللقاء القيمة المضافة التي تضيفها معارض الكتاب لتمثل منافع ما بعد البيع والمكاسب التي تقدمها المعارض للاقتصاد التقليدي، وتقدم الفرص لرواده بتبادل الخبرات والآراء، كما تتيح لدور النشر والمشاركين أفقًا أوسع لتبادل الكتب مع الدور الأخرى، والدخول في مشاريع جديدة، لتحقيق الاستدامة مع مجتمعات ثقافية.
يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تستمر هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنظيمها دوريا، بوصفها قناة اتصالية مفتوحة مع مجتمع الأدب والنشر والترجمة؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على مختلف الموضوعات المتعلقة بهذه القطاعات، واستجلاب الأفكار والرؤى التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها في المستقبل.