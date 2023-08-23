تخدير ناجح لطفلة تعاني من متلازمة فرانك تير هار بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن متلازمة فرانك تير هار من الأمراض شديدة الندرة؛ حيث سُجلت ثلاث حالات من قبلُ في المراجع العلمية تم تخديرها؛ كون المصابين بهذه المتلازمة يصعب تخديرهم بأمان لعدة أسباب؛ منها ندرة الحالة الطبية، وعدم معرفة استجابة الجسم للتخدير، وكذلك الصعوبة الشديدة في تنبيب مجرى الهواء، والتعامل مع مجرى الهواء تحت التخدير.. وبفضل الله تمكنت الكوادر الطبية من إجراء العملية للمستفيدة تحت التخدير الكامل، وتكللت بالنجاح، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.