موني دو توقّع 6 مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في سيتي سكيب العالمي بالمملكة العربية السعودية

تُعد شركة موني دو العربية المحدودة شركة خاضعة لتنظيم هيئة السوق المالية وتعمل ضمن البيئة التنافسية للتقنية المالية، حيث توفر منصة رقمية آمنة تُمكّن المستخدمين في مختلف أنحاء المملكة من الوصول إلى مجموعة واسعة من الصناديق الاستثمارية المنظمة والاشتراك بها. ومن خلال تقنياتها المبسّطة وشراكاتها مع مؤسسات رائدة في السوق، استطاعت موني دو توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة عبر عدة فئات من الأصول، مع رفع مستوى الشفافية وسهولة الاستثمار. وتتخذ الشركة من مركز الملك عبدالله المالي (كافد) مقرًا لها، وهو المركز المالي الأبرز في المملكة وأحد الوجهات العالمية الصاعدة في الابتكار المالي.