موني دو توقّع 6 مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في سيتي سكيب العالمي بالمملكة العربية السعودية

تُعد شركة موني دو العربية المحدودة شركة خاضعة لتنظيم هيئة السوق المالية وتعمل ضمن البيئة التنافسية للتقنية المالية، حيث توفر منصة رقمية آمنة تُمكّن المستخدمين في مختلف أنحاء المملكة من الوصول إلى مجموعة واسعة من الصناديق الاستثمارية المنظمة والاشتراك بها. ومن خلال تقنياتها المبسّطة وشراكاتها مع مؤسسات رائدة في السوق، استطاعت موني دو توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة عبر عدة فئات من الأصول، مع رفع مستوى الشفافية وسهولة الاستثمار. وتتخذ الشركة من مركز الملك عبدالله المالي (كافد) مقرًا لها، وهو المركز المالي الأبرز في المملكة وأحد الوجهات العالمية الصاعدة في الابتكار المالي.
تتخصص شركة موني دو في توزيع الصناديق الاستثمارية المنظمة في المملكة العربية السعودية، بما يشمل الصناديق العقارية، والصناديق الخاصة، ومجموعة واسعة من الصناديق التي تخضع لتنظيم هيئة السوق المالية. ومن خلال منصتها الرقمية، يمكن للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة عبر عدة فئات من الأصول والقطاعات داخل المملكة، مثل العقار، والأسهم، والتمويل الخاص، واستراتيجيات الاستثمار البديلة.
مشاركة موني دو في "سيتي سكيب العالمي 2025"في مركزالملك عبدالله المالي
في قلب مركز الملك عبدالله المالي (كافد) بالرياض، برز جناح موني دو خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025 كواحد من الأجنحة التفاعلية التي جذبت اهتمام الزوار في الحدث العقاري الأبرز لهذا العام. وقد شهد جناح الشركة توافد عدد كبير من المهتمين والمستثمرين للاطلاع على خدمات المنصة الرقمية لـ موني دو والتعرّف على أساليبها التقنية المبتكرة في مجال الاستثمار العقاري عبر التقنية المالية. ويُعدّ معرض سيتي سكيب العالمي منصة مهمة تجمع كبرى شركات التطوير العقاري والاستثمار، مما وفّر لـموني دو فرصة لتسليط الضوء على حلولها المالية الرقمية أمام جمهور واسع.
الإطلاق الرسمي لمنصتها. وقد لاقى العرض الترويجي تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، إذ أعرب العديد من الزوار عن اهتمامهم بالاستفادة من فرصة الاستثمار دون رسوم في المشروع الأول عبر المنصة.
توقيع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عقارية واستثمارية
وفي خطوة بارزة على هامش المعرض، وقّعت موني دو ست مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة، وذلك بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع نطاق الخدمات الاستثمارية الرقمية التي تقدمها المنصة. وشملت قائمة الشركات المتفاهمة كلًا من:
شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري، وهي من الشركات الصاعدة في المملكة وتقدّم حلولًا استثمارية وتطويرية مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي.
شركة سلطان عبدالعزيز الرصيص للعقارات، المطوّر العقاري المعروف والذي يشرف حاليًا على مشروع "برج الرصيص" على طريق الملك فهد، أحد أبرز المعالم العمرانية الحديثة في مدينة الرياض.
شركة ركاء القابضة، مجموعة متعددة الأنشطة تأسست عام 1982، وتسهم في عدة قطاعات حيوية تشمل العقار والمرافق والدفاع والرعاية الصحية.
شركة بيت النمو المالية (BNC)، شركة استثمارية تتخذ من الرياض مقرًا لها، مرخصة من هيئة السوق المالية، وتقدّم خدمات إدارة الأصول وحلول تنمية مالية مصممة خصيصًا.
شركة أجراس، المتخصصة في إدارة الأملاك والتأجير، وتخدم أكثر من 12,500 وحدة عقارية، وتجاوز حجم تعاملاتها 100 مليون ريال سعودي.
شركة CLA السعودية، إحدى أكبر شركات التدقيق والاستشارات المهنية في المملكة، وتقدّم خدمات شاملة بخبرة محلية ودولية عميقة.
. ومن المتوقع أن تمهّد هذه التفاهمات لإطلاق مشاريع مشتركة وطرح فرص استثمارية جديدة عبر منصة موني دو، مستفيدةً من خبرات تلك الجهات في مجالات التطوير العقاري والتمويل والاستشارات.
وتعكس هذه التوقيعات مستوى الثقة المتنامي في مكانة موني دو داخل منظومة القطاعين المالي والتقنية المالية في المملكة. ومع هذه الشراكات الجديدة، تمضي الشركة بخطى متسارعة نحو مرحلة أكثر تطورًا، مدعومة برؤية واضحة ترتكز على الابتكار والشفافية وتوسيع نطاق وصول المستثمرين. وبينما تستعد موني دو لإطلاق أول صندوق استثماري لها في السوق، تبدو الآفاق المستقبلية أكثر إشراقًا، في خطوة تمهّد لبداية مرحلة جديدة من الاستثمار الرقمي في المملكة.