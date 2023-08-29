إعلان الدراسة عن بُعد غدًا في إدارات تعليم عسير ورجال ألمع والنماص ومحايل ومكتبَي بلقرن والبشاير

وفي التفاصيل، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بعسير، وإدارات تعليم محايل ورجال ألمع والنماص، ومكتبا تعليم بلقرن والبشاير، تعليق الدراسة الحضورية لجميع المدارس التي تتبعها، وتحويل الدراسة دراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.