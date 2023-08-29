إعلان الدراسة عن بُعد غدًا في إدارات تعليم عسير ورجال ألمع والنماص ومحايل ومكتبَي بلقرن والبشاير

أعلن عدد من الإدارات التعليمية بمنطقة عسير تحويل الدراسة إلى دراسة عن بُعد يوم غد الأربعاء؛ وذلك بسبب الإنذار الأحمر الذي أعلنه المركز الوطني للأرصاد.
وفي التفاصيل، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بعسير، وإدارات تعليم محايل ورجال ألمع والنماص، ومكتبا تعليم بلقرن والبشاير، تعليق الدراسة الحضورية لجميع المدارس التي تتبعها، وتحويل الدراسة دراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.
جاء ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتزامًا بمعايير السلامة وفق مستجدات الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.