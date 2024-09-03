"حافلات المدينة" توفر خدمة الاشتراك للنقل الترددي من عدة مواقع إلى المسجد النبوي

أعلن مشروع حافلات المدينة اليوم، -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة- عن توفر خدمة الاشتراك "اليومي والأسبوعي والشهري" في خدمة النقل الترددي من عدة مواقع بالمدينة المنورة إلى المسجد النبوي .