"حافلات المدينة" توفر خدمة الاشتراك للنقل الترددي من عدة مواقع إلى المسجد النبوي

أعلن مشروع حافلات المدينة اليوم، -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة- عن توفر خدمة الاشتراك "اليومي والأسبوعي والشهري" في خدمة النقل الترددي من عدة مواقع بالمدينة المنورة إلى المسجد النبوي .
وتشمل المسارات عدداً من المحطات منها: مسار محطة قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي - المسجد النبوي، ومسار جامعة طيبة - العالية، ومسار الميقات - الخالدية، ومسار القصواء - سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف .
ودعت حافلات المدينة الراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية أو الاطلاع على الخريطة المرفقة.