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"حافلات المدينة" توفر خدمة الاشتراك للنقل الترددي من عدة مواقع إلى المسجد النبوي

من المطار وجامعة طيبة والميقات والقصواء ومجمع طباعة المصحف الشريف
حافلات النقل الترددي تنقل المصلين من وإلى المسجد النبوي الشريف
حافلات النقل الترددي تنقل المصلين من وإلى المسجد النبوي الشريف
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أعلن مشروع حافلات المدينة اليوم، -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة- عن توفر خدمة الاشتراك "اليومي والأسبوعي والشهري" في خدمة النقل الترددي من عدة مواقع بالمدينة المنورة إلى المسجد النبوي .

وتشمل المسارات عدداً من المحطات منها: مسار محطة قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي - المسجد النبوي، ومسار جامعة طيبة - العالية، ومسار الميقات - الخالدية، ومسار القصواء - سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف .

ودعت حافلات المدينة الراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية أو الاطلاع على الخريطة المرفقة.

المدينة المنورة
المسجد النبوي
هيئة تطوير المدينة المنورة
حافلات المدينة
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