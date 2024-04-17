بالصور: حولت الشوارع والطرق إلى أنهار.. هكذا تركت السيول الاستثنائية دبي

وأظهرت الصور التي التقطتها عدسة الكاميرا من دبي تحول بعض الشوارع والطرق الرئيسة إلى أنهار جارية، فيما تعطلت السيارات بعد أن علقت في مياه السيول، وتوقفت عن الحركة بعد تسرب المياه إلى محركاتها، فيما كان يحاول الناس العودة إلى منازلهم، في الوقت الذي ارتفع فيه منسوب المياه إلى مستوى الركبتين.