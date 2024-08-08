تأكيد اندماج كي بي إم جي السعودية ودول شرق المتوسط وكي بي إم جي لوار جولف

ويتسق هذا الاندماج مع الاستراتيجية التجميعية لشركة كي بي إم جي العالمية، والتي تتضمن جمع عدد من الشركات الأعضاء عبر الشبكة، كما يعود الاندماج بالعديد من المنافع على العملاء والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها كي بي إم جي.. والأهم من ذلك أنه يعزز التزام كي بي إم جي واستمراريتها بالاتساق والجودة مع الاستمرار في خدمة العملاء من خلال كيانات قانونية منفصلة تعمل في الأسواق المعنية.