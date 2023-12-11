تأثر بنشاطي التعدين والمحاجر.. "الإنتاج الصناعي" ينخفض 12% مقارنة بالعام الماضي

وسجّل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضًا سنويًّا قدره 12.3% خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، مواصلًا بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.