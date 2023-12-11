تأثر بنشاطي التعدين والمحاجر.. "الإنتاج الصناعي" ينخفض 12% مقارنة بالعام الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2023م؛ حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.3% خلال شهر أكتوبر 2023م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.. وعلى الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع؛ فإن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام.
وسجّل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضًا سنويًّا قدره 12.3% خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، مواصلًا بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.
وبنظرة أكثر قربًا على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م؛ نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثرًا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.