"الصحة العالمية" تُكرِّم المملكة لخلو منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية

وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة، الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، خلال حفل التكريم، الشكر لمنظمة الصحة العالمية على جهودها في تعزيز الصحة العامة، وإطلاق مستهدفات من شأنها الإسهام في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، الذي يهدف إلى رفع متوسط عمر الإنسان في السعودية وهو يتمتع بصحة وعافية؛ ليحظى بحياة عامرة وصحية، فقد عملت "الهيئة" على وضع استراتيجيتها للغذاء الصحي والتغذية في عام 2017م، التي هدفت إلى تعزيز النمط التغذوي الصحي للمجتمع، وتحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، وذلك من خلال وضع سياسات لخفض محتوى المنتجات الغذائية من الملح والسكر والدهون، من أبرزها الإفصاح عن السعرات الحرارية في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًّا في الصناعات الغذائية، التي تعد المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية، وذلك في الأول من يناير لعام 2020م.