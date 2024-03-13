إنذار 121 منشأة خالفت الاشتراطات والأنظمة في الشرقية

وأشارت الأمانة إلى رصد عدد من المخالفات التي تمثلت في سوء مستوى النظافة العامة، ووجود مواد وأغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزينها في أماكن وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوثها وفسادها .