إنذار 121 منشأة خالفت الاشتراطات والأنظمة في الشرقية

نفذت أمانة منطقة الشرقية 819 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الشهر الماضي ، بمحافظة النعيرية، تم فيها مخالفة وإنذار 121 منشأة لمخالفتها الاشتراطات والأنظمة، للتأكد من تطبيق الشروط البلدية للمنشآت الغذائية، خاصة في شهر رمضان المبارك، عبر تكثيف الجولات التفتيشية للفرق الرقابية لإدارة صحة البيئة على جميع المنشآت التجارية والغذائية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.
وأشارت الأمانة إلى رصد عدد من المخالفات التي تمثلت في سوء مستوى النظافة العامة، ووجود مواد وأغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزينها في أماكن وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوثها وفسادها .