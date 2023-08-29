مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يستضيف المتقدمين لامتحان الزمالة الإيرلندية في النساء والولادة

من جهتها قالت الدكتورة "شازيه مقصود" استشارية أمراض النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الجبيب بالريان: إن اختيار الكلية الملكية الإيرلندية لمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لتنظيم امتحاناتها للزمالة؛ يؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات المجموعة، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات، والمصداقية الطبية، وغيرها من الشروط العالمية، التي أهّلتها لنيْل ثقة تنظيم امتحان واحدة من أفضل وأقوى الزمالات الطبية، التي تحظى بالتقدير والاعتراف عالميًّا، وتتميز بأنها تعمل على تحقيق أعلى المعايير المهنية، والمحافظة عليها في الممارسة الطبية.