"الحبوب" تُودع فرق سعر شراء القمح المحلي في حسابات المزارعين

يُذكر أن المؤسسة أعلنت أخيراً اعتماد صرف مبلغ (52) ريالاً للطن، كفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدّد بـ (1700) ريال للطن، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتضمن "تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات، إن وجدت، مقارنة بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي للمزارعين كافة الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام العام الحالي.