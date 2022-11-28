محليات

"الحبوب" تُودع فرق سعر شراء القمح المحلي في حسابات المزارعين

القيمة الإجمالية بلغت 26.594.116 ريالاً.. لمصلحة 1764 مزارعاً
"الحبوب" تُودع فرق سعر شراء القمح المحلي في حسابات المزارعين
واس
واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، استكمال إيداع فرق سعر الشراء من مزارعين القمح المحلي للموسم الحالي 1443 / 1444هـ (2022م).

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية بلغ (26.594.116) ريالاً، وذلك لـ (1764) مزارعاً.

يُذكر أن المؤسسة أعلنت أخيراً اعتماد صرف مبلغ (52) ريالاً للطن، كفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدّد بـ (1700) ريال للطن، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتضمن "تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات، إن وجدت، مقارنة بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي للمزارعين كافة الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام العام الحالي.

المؤسسة العامة للحبوب
القمح المحلي

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