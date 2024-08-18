"رحلة النجاح" ترصدها الصور.. 700 ألف طالب بالشرقية على مقاعد الدراسة

وأكد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، أن إدارة التعليم وضعت منذ وقت مبكر، خططًا للاستعداد للعودة للدراسة؛ وذلك لضمان انطلاق عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والنجاحات، التي ستتحقق بتضافر الجهود، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم، وجعله قطاعًا ينافس عالميًّا، عبر تزويد أبناء وبنات الوطن بمختلف ألوان العلوم والمعرفة لإيمانها التام بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها، ليرفعوا علم المملكة عاليًا بين صفوف الدول المتقدمة في كل المجالات والميادين العلمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تعليم يستشرف المستقبل المزدهر لهذا الوطن الطموح.