القيادة تعزي رئيس تركمانستان في وفاة جدته

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة جدتكم ـ رحمها الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".