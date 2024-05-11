"محام" يوضح: لا مسؤولية قانونية على الوالدين في حال ارتكاب القاصرين جريمة عبر منصات التواصل

وأضاف: هناك حالات مشددة من أبرزها: تكرار التحرش والشذوذ ومخالفة الفطرة بأن يكون من ذكر إلى ذكر ومن أنثى إلى أنثى، والتحرش بذوي الاحتياجات الخاصة وأن يكون التحرش في مكان عمل أو رعاية أو إيواء.