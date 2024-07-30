منتدى الأعمال السعودي- الكوري.. "سدايا" تستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم رواد الأعمال

واستعرضت "سدايا" خلال مشاركتها في الجناح السعودي المصاحب لمنتدى الأعمال السعودي- الكوري، الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، مبادرة باقة روّاد التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمملكة في عملية التحقق من بيانات عملائهم (الأفراد) عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني لتحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية، بتكلفة منخفضة تلبي المتطلبات وتسهم في دعم رواد الأعمال للمساهمة في الناتج الوطني المحلي، وتعزيز استخدامات الهوية في القطاعات الناشئة، ورفع مستوى جودة البيانات الخاصة بالمنشأة.