منتدى الأعمال السعودي- الكوري.. "سدايا" تستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم رواد الأعمال

شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في جلسة عمل بعنوان "الابتكار والتقنية" في مدينة سيئول بجمهورية كوريا، وذلك على هامش زيارة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له من القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.
واستعرضت "سدايا" خلال مشاركتها في الجناح السعودي المصاحب لمنتدى الأعمال السعودي- الكوري، الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، مبادرة باقة روّاد التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمملكة في عملية التحقق من بيانات عملائهم (الأفراد) عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني لتحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية، بتكلفة منخفضة تلبي المتطلبات وتسهم في دعم رواد الأعمال للمساهمة في الناتج الوطني المحلي، وتعزيز استخدامات الهوية في القطاعات الناشئة، ورفع مستوى جودة البيانات الخاصة بالمنشأة.
واستعرضت "سدايا" خلال المعرض أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة التي تنظمها "سدايا" بمدينة الرياض خلال شهر سبتمبر 2024م بحضور أكثر من 250 متحدثًا من أنحاء العالم لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي وأثره في مختلف المجالات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود "سدايا" الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الدولية لتحقيق رؤيتها حول بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والارتقاء بالمملكـة إلى الدول الرائدة في مجال الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.