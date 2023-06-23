"البسامي": الحج لا يدار بالفردية وإنما عبر مركز القيادة والسيطرة

وأردف: ندرك أن الأعداد المليونية في مرحلة من مراحل التروية والتصعيد النفرة، لا تدار من خلال تعدّد المصادر، بل من خلال مكان واحد، ولدينا تجربة في السنوات الماضية رائدة، وأعتقد أننا نعزّز هذه التجارب سنويًّا من خلال مركز القيادة والسيطرة، والذي يعدّ أحد أعمدة تنفيذ خطة أمن الحج، والذي يعمل بكفاءة عالية وتشارك فيه جميع الجهات.