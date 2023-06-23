"البسامي": الحج لا يدار بالفردية وإنما عبر مركز القيادة والسيطرة

أكّد مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج رئيس اللجنة الأمنية، الفريق محمد البسامي، أن الحج لا يدار بالفردية، وإنما يدار من خلال مركز القيادة والسيطرة؛ للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ويضمّ كل الجهات العاملة في الميدان، ويضم أيضًا كل الجهات الأمنية.
وأضاف: تبادل المعلومة يتم بشكل لحظي وبشكل أفقي، ويعالج الأشياء التي قد تؤثر على مؤشرات الأداء وفي نفس اللحظة.
وأردف: ندرك أن الأعداد المليونية في مرحلة من مراحل التروية والتصعيد النفرة، لا تدار من خلال تعدّد المصادر، بل من خلال مكان واحد، ولدينا تجربة في السنوات الماضية رائدة، وأعتقد أننا نعزّز هذه التجارب سنويًّا من خلال مركز القيادة والسيطرة، والذي يعدّ أحد أعمدة تنفيذ خطة أمن الحج، والذي يعمل بكفاءة عالية وتشارك فيه جميع الجهات.