"المودة" تدعم 10 آلاف طفل عبر جلسات التهيئة والتدرج من أبناء الأسر المنفصلة

وأضاف أن "الجلسات يقدمها أخصائي اجتماعي في مجال الأسرة والطفولة، وتسهم جلسات التهيئة والتدرج في تقديم الدعم النفسي اللازم لأبناء الأسر المنفصلة وتوفير بيئة آمنة لهم، كما تعزز من العلاقة بين الوالدين والأبناء وتعزز من الروابط الأسرية فيما بينهم، ولفت إلى أن من أهم أساليب التهيئة والتدرج التي يتم توظيفها في الجلسات، العلاج باللعب أو الإرشاد بالمقابلة أو العلاج السلوكي أو المعرفي، والعلاج بالرسومات، والعلاج المتمركز حول الحل والعلاج الأسري أو العلاج القصصي أو العلاج بتحليل أنماط الشخصية، أو العلاج الاجتماعي".