"سلم العينة والنتيجة عبر الجوال".. "الإرشاد الزراعي" يدعو إلى الاستفادة من خدمة "تحاليل التربة والمياه"

ومن أبرز الخدمات الذكية التي يتضمنها التطبيق؛ التعرف الذكي على أمراض أشجار البن التي تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمة إجراء التحاليل الزراعية التي تتيح للمزارع جلب عيناته لتحليلها ثم الحصول نتائج التحاليل على التطبيق دون الحاجة لحضور المزارع للمركز مرة أخرى، مع توفير خدمة المرشد الذكي التي تتيح للمزارع التواصل مع مرشد آلي ذكي يتولى الإجابة عن أسئلته وتزويده بمواد إرشادية دون الحاجة لانتقال المزارع من مكانه.