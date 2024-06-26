"سلم العينة والنتيجة عبر الجوال".. "الإرشاد الزراعي" يدعو إلى الاستفادة من خدمة "تحاليل التربة والمياه"

نوّه "الإرشاد الزراعي" بأن من أهم خدمات تطبيق "مرشدك الزراعي" خدمة "تحاليل التربة والمياه".
وقال: إن هذه الخدمة تعد من الخدمات التي يوفرها تطبيق مرشدك الزراعي لتمكين المزارعين من التواصل مع المراكز المتخصصة لإجراء التحاليل وإرسال النتائج لهم عبر الجوال.
ويهدف تطبيق "مرشدك الزراعي" إلى تسهيل وصول المزارعين بجميع مناطق المملكة لحل ما قد يواجههم من عقبات بكل يسر، من خلال الوسيلة المناسبة، عن طريق الكتابة النصية أو الاتصال المباشر المرئي بالمختصين للإجابة عن استفساراتهم، مع توفير خدمات ذكية من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي.
ومن أبرز الخدمات الذكية التي يتضمنها التطبيق؛ التعرف الذكي على أمراض أشجار البن التي تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمة إجراء التحاليل الزراعية التي تتيح للمزارع جلب عيناته لتحليلها ثم الحصول نتائج التحاليل على التطبيق دون الحاجة لحضور المزارع للمركز مرة أخرى، مع توفير خدمة المرشد الذكي التي تتيح للمزارع التواصل مع مرشد آلي ذكي يتولى الإجابة عن أسئلته وتزويده بمواد إرشادية دون الحاجة لانتقال المزارع من مكانه.
كما يقدم التطبيق خدمة نباتات التي تتيح للمزارع البحث والسؤال عن نبات معين أو آفة نباتية مع إرفاق صورة للسؤال، حيث يتولى المرشدين الزراعيين والمزارعين المعتمدين الإجابة عن هذه الأسئلة وتقييمها، إضافة إلى إتاحة اطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق.