"نايف الراجحي الاستثمارية" و"تطوير مصر" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشاريع عقارية كبرى في السوق السعودي
وقّعت مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية -الرائدة في التطوير العقاري والاستثمار في أسواق المال والشراكات والاستحواذات- عقد شراكة استراتيجية مع شركة تطوير مصر -إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر- بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري الأستاذ عبدالرحمن الطويل، والوكيل المساعد للقطاعات الخدمية بوكالة تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار الأستاذ عمار محمد نور الطف، وعدد من مسؤولي الشركتين وبعض من ممثلي المؤسسات الإعلامية الكبرى من مصر والسعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء شراكة مشتركة في مجال التشييد والبناء والاستثمار العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية في المملكة، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي من خلال خبرات كلا الكيانين، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقد تم توقيع عقد الشراكة في عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، في فندق فيرمونت رملة للشقق الفندقية وهو أحد مشروعات مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، وقام بالتوقيع على العقد كل من السيد نايف صالح الراجحي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، والدكتور أحمد شلبي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر.
وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال العقاري، وتماشيًا مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة، وتتمثل هذه الشراكة في دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة في المرحلة الحالية وداخل مصر في مراحل لاحقة.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد نايف صالح الراجحي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية: "سعداء بعقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة تطوير مصر، والتي تعد من الشركات الرائدة في المجال، وإننا من خلال خبرتنا الطويلة في الاستثمار وتطوير العقار سندفع بالشراكات الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومنها قطاع العقار الذي بات يشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح "الراجحي" أن قطاع العقار في السعودية يحظى بدعم قوي يتمثل في باقة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية؛ لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي، كما يوفر السوق السعودي مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات.
من جانبه، صرح الدكتور أحمد شلبي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: "إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، خطوة أولى في مسيرة الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة في التطوير العمراني في مصر، واختارت الشركة البدء بالسعودية في ظل ما تشهده المملكة حاليًا من طفرة اقتصادية وعمرانية، وبالإضافة إلى ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار، وحرصت شركة تطوير مصر على إقامة شراكة مع نايف الراجحي الاستثمارية؛ لتميز الشركة السعودية بخبرة كبيرة في قطاعات استثمارية متنوعة؛ من بينها القطاع العقاري، مما يسهم في تحقيق إضافة للمشروعات المشتركة بينهما في السعودية ثم مصر في مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات للتعرف على الاتجاهات العقارية في البلدين لتقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات العملاء".
وبالإعلان عن هذه الشراكة تعزز مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، استثماراتها المتنوعة وتؤكد قدرتها على جذب شركات متميزة للاستثمار في سوق العقار السعودي ضمن شراكات مدروسة، كما تؤكد نجاح شركة تطوير في تحقيق واحدة من أهم أهدافها الاستراتيجية وهي التوسع الإقليمي وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجميع شركائها، وتأتي هذه الخطوة بعد النجاحات التي حققتها الشركة منذ إنشائها عام 2014، حيث أطلقت ستة مشروعات متكاملة ومستدامة وذكية وسعيدة في جميع المناطق الاستراتيجية في مصر، وقامت بتسليم وتشغيل وإدارة مشروعين رائدين، ونجحت في خلق جودة حياة متميزة بشهادة قاطنيها وزائريها، كما تعتزم تسليم وتشغيل مشروعين آخرين قبل نهاية العام الجاري.