"نايف الراجحي الاستثمارية" و"تطوير مصر" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشاريع عقارية كبرى في السوق السعودي

من جانبه، صرح الدكتور أحمد شلبي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: "إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، خطوة أولى في مسيرة الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة في التطوير العمراني في مصر، واختارت الشركة البدء بالسعودية في ظل ما تشهده المملكة حاليًا من طفرة اقتصادية وعمرانية، وبالإضافة إلى ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار، وحرصت شركة تطوير مصر على إقامة شراكة مع نايف الراجحي الاستثمارية؛ لتميز الشركة السعودية بخبرة كبيرة في قطاعات استثمارية متنوعة؛ من بينها القطاع العقاري، مما يسهم في تحقيق إضافة للمشروعات المشتركة بينهما في السعودية ثم مصر في مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات للتعرف على الاتجاهات العقارية في البلدين لتقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات العملاء".