ابن عيّاف يتبرع بالدم دعمًا لمبادرة ولي العهد الإنسانية

في بادرة إنسانية نبيلة، شارك الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله.