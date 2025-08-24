ابن عيّاف يتبرع بالدم دعمًا لمبادرة ولي العهد الإنسانية

في بادرة إنسانية نبيلة، شارك الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله.
وأجرى "ابن عيّاف" تبرّعه صباح اليوم الأحد، مؤكدًا أن المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز قيم التكافل والتراحم، وتُجسد اهتمام الدولة بحياة الإنسان وصحته، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي ومتماسك.
وأشار إلى أن الحملة تُمثل رسالة سامية في إنقاذ الأرواح، وتُرسخ ثقافة العطاء والتطوع في المجتمع، داعيًا سكان العاصمة إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة الإنسانية، ومؤكدًا أهمية تعزيز الوعي بأثر التبرع في دعم المنظومة الصحية.
واختتم "ابن عيّاف" حديثه بالدعاء أن يحفظ الله المملكة وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.