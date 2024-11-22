"صدارة للكيميائيات" تطلق برنامج "وطّنها" للمحتوى المحلي

ورسخت صدارة نفسها خلال الأعوام الأخيرة كأحد أهم الموردين داخل المملكة، مما أسهم في توطين الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية إضافة إلى التقليل من التكاليف، حيث قامت الشركة بتوفير مادتي أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين إلى الشركات الموجودة في مجمع بلاسكيم وذلك من خلال منظومة أنابيب خاصة تتصل مباشرة بمجمعها الصناعي، ومع إطلاق مشروع توزيع هذه المواد عام 2022، فتحت الشركة آفاقًا واسعة أمام المستثمرين للوصول إلى المواد الخام الأساسية، مما أسهم في إرساء بيئة مثالية للنمو المتسارع للصناعات التحويلية، ودعم التنوع الاقتصادي في المملكة.