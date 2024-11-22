"صدارة للكيميائيات" تطلق برنامج "وطّنها" للمحتوى المحلي

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات برنامجها للتوطين "وطّنها"، وذلك خلال منتدى المحتوى المحلي الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة 20 -22 نوفمبر؛ بهدف تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الصناعات التحويلية والكيميائية بالمملكة.
ويعكس هذا البرنامج "وطّنها" رؤية واضحة لتعزيز المحتوى المحلي، إذ يهدف إلى توطين سلاسل الإمداد الصناعية وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب تطوير خطط الابتكار المحلي، كما يجسد التزام صدارة العميق بدعم الاقتصاد الوطني عبر ثلاث ركائز استراتيجية، تتمثل في تعزيز قدرات الموردين المحليين، وتنمية رأس المال البشري إضافة إلى تعزيز التوطين وفتح آفاق الاستثمار.
وفي إطار التزامها المستمر بدعم الاقتصاد المحلي، حققت شركة صدارة إنجازات بارزة خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلة نسبة محتوى محلي بلغت 50.25%، متجاوزةً بذلك النسبة المرجعية لقطاع البتروكيماويات وفق تقييم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، كما سجلت الشركة نسبة إنفاق على المشتريات المحلية وصلت إلى 82% من إجمالي المشتريات، بإجمالي تجاوز 3 مليارات ريال سعودي، وعلى صعيد المنتجات المصنعة محليًّا، بلغت النسبة 43%، في حين سجلت الشركة نسبة سعودة بلغت 77.8%، مما يعكس جهودها الحثيثة في تعزيز التوطين ودعم الاقتصاد الوطني.
ورسخت صدارة نفسها خلال الأعوام الأخيرة كأحد أهم الموردين داخل المملكة، مما أسهم في توطين الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية إضافة إلى التقليل من التكاليف، حيث قامت الشركة بتوفير مادتي أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين إلى الشركات الموجودة في مجمع بلاسكيم وذلك من خلال منظومة أنابيب خاصة تتصل مباشرة بمجمعها الصناعي، ومع إطلاق مشروع توزيع هذه المواد عام 2022، فتحت الشركة آفاقًا واسعة أمام المستثمرين للوصول إلى المواد الخام الأساسية، مما أسهم في إرساء بيئة مثالية للنمو المتسارع للصناعات التحويلية، ودعم التنوع الاقتصادي في المملكة.