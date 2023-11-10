رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: علينا وضع خطة مستعجلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف: "في هذا الإطار، من الأهمية أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانات القارة الإفريقية، فتعداد القارة 1.5 مليار شخص، والقارة غنية بالمصادر المائية والمعدنية، لخدمة الاستثمارات العامة والخاصة، وأولويات القارة الإفريقية تتمثل في البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والزراعة والتقنيات الحديثة، والاستجابة لتدهور الحالة المناخية وتحريك الموارد المالية للأغراض التنموية، وتكثيف العمليات التجارية وبناء القدرات البشرية بما يتسق مع احتياجات الملايين من النساء والشباب لتقليل من البطالة والحد من معدلات الهجرة".