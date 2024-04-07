نسيج اجتماعي فريد.. "روحانيّات رمضان" تُعيد البسطات والألعاب القديمة للباحة

يتميّز ممشى الإمام محمد بن سعود بالحاوية في منطقة الباحة خلال شهر رمضان، بالبسطات الشعبية التي تلامس روحانيات شهر رمضان المبارك، ويفضّل الكثير من الأهالي العيش في هذا الشهر الكريم مع ذكريات الماضي بالاستمتاع بتناول المأكولات الشعبية المختلفة كالبليلة، والكبدة، والمشروبات الرمضانية المختلفة، التي يغلب في إعدادها وتقديمها من خلال البسطات المنتشرة على جوانب الممشى، وسط تبادل الأحاديث، وتفقد أحوال الناس وأبناء الحي بعضهم البعض، في نسيج اجتماعي فريد ومنقطع النظير تبنى فيه روح التواصل واللقاءات الاجتماعية.

وتضمّنت الألعابُ الشعبية بالممشى لعبةَ "الفرفرة"، إلى جانب لعبة "الكيرم" التي يحبذها الصغار والشباب في ليالي رمضان، بصفتها من الألعاب الرياضية الشعبية التي تحظى بالمنافسة والحماس، والتشجيع للمتنافسين.