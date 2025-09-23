القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ(95)

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في برقيات، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة.