هيئة النقل: 85 مليون شحنة بريدية تم نقلها وتسليمها في النصف الأول من 2024

كشفت الهيئة العامة للنقل عبر مؤشراتها الإحصائية لأنشطة وخدمات النقل عن تسليم أكثر من 85 مليون شحنة بريدية للمستفيدين في أنحاء المملكة كافة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بإجمالي يتجاوز 472 ألف متوسط الشحنات اليومية، التي يتم نقلها وإيصالها للميل الأخير "لوجهتها النهائية"، عبر أكثر من 70 شركة لوجستية مرخصة للعمل في نشاط نقل الطرود البريدية.
وبيّنت الهيئة أن هذه الشركات تلتزم بتوصيل الشحنة للموقع المتفق عليه مع العميل، والحفاظ على سرية المعلومات ومحتويات الشحنة، إضافة إلى معالجة البلاغات والتجاوب مع المستفيدين والرد على استفساراتهم، ويتزامن هذا الإعلان مع يوم البريد العالمي لهذا العام 2024 والذي يجسد عمق هذه الخدمة تاريخيًا وبعدها الثقافي المسهم في ترابط الشعوب إلى جانب انعكاسها الإستراتيجي والاقتصادي.
وأشارت إلى نقل أكثر من 22 مليون شحنة بريدية خلال موسم شهر رمضان المبارك من هذا العام 2024، بزيادة قدرها 57% عن الموسم المماثل من العام السابق 2023، مشيرةً إلى ضرورة الطلب المبكر أثناء المواسم التي يكثر فيها الطلب عبر المتاجر الإلكترونية.
وأكدت أن الفرق الرقابية لديها تنفذ جولات تفقدية مستمرة ودورية لمستودعات شركات الطرود البريدية، مما يعكس حرص الهيئة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والارتقاء بمستوى الخدمة لتحسين تجربة المستفيدين في هذا القطاع الحيوي.
في حين تشدد الهيئة على أهمية هذه الإجراءات لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة عالية، تلبي توقعات واحتياجات المستفيدين، مؤكدةً سعيها المستمر لتطوير وتحسين خدمات الشحن والطرود البريدية في المملكة، لافتةً إلى إتاحتها عددًا من وسائل التواصل لتقديم البلاغات، وذلك من خلال منصة المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني tga.gov.sa أو من خلال مركز الاتصال الموحد 19929، أو بالتواصل مع مركز العناية بالمستفيدين عبر منصة إكس @TGA_CARE.