هيئة النقل: 85 مليون شحنة بريدية تم نقلها وتسليمها في النصف الأول من 2024

وبيّنت الهيئة أن هذه الشركات تلتزم بتوصيل الشحنة للموقع المتفق عليه مع العميل، والحفاظ على سرية المعلومات ومحتويات الشحنة، إضافة إلى معالجة البلاغات والتجاوب مع المستفيدين والرد على استفساراتهم، ويتزامن هذا الإعلان مع يوم البريد العالمي لهذا العام 2024 والذي يجسد عمق هذه الخدمة تاريخيًا وبعدها الثقافي المسهم في ترابط الشعوب إلى جانب انعكاسها الإستراتيجي والاقتصادي.