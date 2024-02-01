"الحميدان" يدشن الموقع الإلكتروني الجديد لجامعة جدة مدعومًا باعتماد اللغة الصينية

دشن رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة اليوم، لتكون انطلاقة التحول الرقمي الذي يحقق رؤية جامعة جدة للوصول لبيئة جامعية افتراضية ذكية آمنة ملتزمة بجميع ضوابط هيئة الأمن السيبراني وأول جامعة سعودية تحصل على الختم الإلكتروني من هيئة الحكومة الرقمية.
وأوضح الدكتور الحميدان أن من إحدى ركائز الأساس للشمول الرقمي عدم استثناء أي فرد لهذه المنظومة، وذلك بتقديم الدعم لذوي الإعاقة تشمل الأوامر الصوتية والخصائص الخاصة مثل الألوان وتكبير الخطوط والرموز.
وأشار الحميدان إلى أن الجامعة تتبع أكثر معايير الأمان المتعارف عليها عالمياً لضمان حماية بيانات المنسوبين بالربط المباشر مع نظام "نفــاذ" الحكومي في الدخول للخدمات الإلكترونية، وتقديم خدمة المحادثة السريعة "شات بوت" على مدار اليوم للرد على استفسارات الزوار، مؤكدًا العمل المستمر لتطوير المزيد من الخدمات للوصول إلى تحقيق أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية (التوجه الرابع تقنية المعلومات والاتصالات).
ويدعم الموقع الإلكتروني اللغة الصينية بالإضافة للغة العربية والإنجليزية لإقامة جسور تواصل ثقافي بين المجتمعات العالمية، كما تساعد الخريطة التفاعلية جميع فروع ومقرات الجامعة، والاطلاع على المباني والقاعات الدراسية داخل كل فرع وعرض معلومات التواصل لكل مبنى دراسي.
إلى ذلك، يدعم الموقع معلومات الكليات من الخطط الدراسية والأبحاث العلمية البالغ عددها ٥٠ صفحة موحدة لجميع الجهات تعرض أبرز الإنجازات وتستعرض الأعمال البحثية والخبرات العلمية للكفاءات الوطنية التي تنتمي لجامعة جدة.