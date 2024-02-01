"الحميدان" يدشن الموقع الإلكتروني الجديد لجامعة جدة مدعومًا باعتماد اللغة الصينية

وأشار الحميدان إلى أن الجامعة تتبع أكثر معايير الأمان المتعارف عليها عالمياً لضمان حماية بيانات المنسوبين بالربط المباشر مع نظام "نفــاذ" الحكومي في الدخول للخدمات الإلكترونية، وتقديم خدمة المحادثة السريعة "شات بوت" على مدار اليوم للرد على استفسارات الزوار، مؤكدًا العمل المستمر لتطوير المزيد من الخدمات للوصول إلى تحقيق أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية (التوجه الرابع تقنية المعلومات والاتصالات).